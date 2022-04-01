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Суточная заболеваемость коронавирусом в Иркутской области падает

1 апреля в регионе вирусом заболели 275 человек.

Общее число больных с начала пандемии – 287 385. В больницах области остаются 795 человек. Вылечились от вируса за сутки 1 076 человек. Скончались 9 пациентов с коронавирусом.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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