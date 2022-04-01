Центробанк разрешил физлицам переводить за рубеж до $10 тыс. в месяц

Через компании, оказывающие переводы – не более $5 тыс., сообщает РБК.

За один месяц человек может перевести за рубеж со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $10 тыс. или в эквиваленте в другой валюте.

«Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой валюте», – говорится в сообщении.

Эти нормы распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции, а также нерезидентов из всех других государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.