РУСАЛ построит в Братске Центр спортивных единоборств

Он будет расположен около стадиона «Металлург» – центрального стадиона города. Об этом рассказал управляющий директор Братского алюминиевого завода в интервью БСТ, посвященном Дню рождения компании.

Лидер алюминиевой отрасти основан в 2000 году. Предприятия РУСАЛа расположены в 20 странах мира на всех пяти континентах. В частности, на Братском алюминиевом заводе трудится более 4 тысяч человек.

– Компания создаст в Братске спортивный кластер, где сможет заниматься огромное количество детей очень нужными традиционными видами спорта. – сообщил Евгений Зенкин. – Там будет борьба, школа борьбы, школа дзюдо. В Братске всегда были эти виды спорта. Мы же сибирские мужики, мы сильные мужики, поэтому решено построить вот такой современный объект, который позволит развивать это направление.

Развитие социальной сферы в городах ответственности компании - одна из приоритетных задач компании, поставленных основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Так, БрАЗ с 2015 года заключает с администрацией Братска соглашения, в рамках которых миллионы рублей ежегодно идут на реконструкцию и строительство объектов соцкультбыта.

Кроме того, РУСАЛ продолжит программу строительства корпоративного жилья «РУСАЛ квартал». Земельный участок сформирован в 25 микрорайоне Братска.

– Это будет совершенно новый уровень жилья для работников завода, – пояснил Евгений Зенкин. – Часть квартиру будет построена для бюджетников, чтобы мы могли сюда привлечь квалифицированные кадры учителей и медиков, которых сейчас в Братке очень не хватает.

Евгений Зенкин рассказал также о работе завода после введения западом санкций в отношении России, о ходе социальных и экологических программ, в частности, о ходе подготовки к кардинальной перестройке завода. Напомним, на месте восьми корпусов БрАЗа планируется построить новые, которые будут работать по самой передовой на данный момент технологии обожжённого анода.