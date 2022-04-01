Цены снизились на 6-35% в магазинах Бодайбо после проверок прокуратуры

Поводом для них стали жалобы с соцсетях, сообщает ТАСС.

В марте в соцсетях стали появляться фотографии из магазинов города Бодайбо, на снимках зафиксированы цены на некоторые продукты. Например, литровая бутылка растительного масла стоит 450 рублей.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Бодайбо установлено, что в магазинах были завышены предельные размеры торговых надбавок, установленных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», – говорится в сообщении.

Цены снижены на:

свинину (-35%),

говядину (-22,8%),

молоко (-5%),

макаронные изделия (-14,3%),

крупы (-6%).

Предприниматели зафиксировали цены на 230 наименований продуктов и товаров первой необходимости.