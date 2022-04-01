Важно сохранить темпы строительства и сроки ввода социальных объектов в Иркутской области – Игорь Кобзев

Меры поддержки строительства правительство региона обсудило на штабе по обеспечению устойчивого функционирования экономики, сообщили SIA.RU в пресс-службе администрации Приангарья.

«Главная задача сейчас – принять все необходимые организационные решения, чтобы в текущем году ввести в эксплуатацию запланированные социально значимые объекты: медучреждения, спортивные комплексы, дороги и другие объекты инфраструктуры, которых так ждут наши граждане», – сказал Игорь Кобзев.

Минстрой создал технический совет, действует специальный штаб по антикризисным мерам. В него вошли представители министерства, госэкспертизы, муниципальных и государственных заказчиков, строительных организаций.

На основании предложений от строительных организаций формируется перечень вопросов, которые включают в план антикризисных мер поддержки и направляют в федеральные органы власти. Кроме этого, информационную поддержку оказывают строительным организациям по изменениям федерального законодательства.

Напомним, что минстрой региона ведет мониторинг цен на строительные материалы. Правительство России выделило еще 717 млн рублей на увеличение цены действующих контрактов.