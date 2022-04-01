Школьники ИНК-Класса посетили Иркутский завод полимеров

Экскурсию по стройплощадке Иркутского завода полимеров (проект Иркутской нефтяной компании) посетили 25 учащихся ИНК-Класса.

В рамках экскурсии рассказали об основных площадках производства этилена, полиэтилена, бутена. Школьникам показали ключевое технологическое оборудование установки пиролиза, где будет перерабатываться сырье для производства этилена, а также объекты строительства общезаводского хозяйства - котельную, склады, отгрузочную площадку, водозабор, рассказали SIA.RU в компании.

Гостям рассказали и о печах пиролиза – одном из основных объектов завода, на котором проходит переработка этана при температуре более 800 градусов Цельсия.

– Мощность печи порядка 60 МВт. Этого хватило бы для освещения целого города. А у нас это выделяет одна печь. Всего их шесть штук. Пять в работе и одна в резерве, – рассказал группе начальник производственно-диспетчерского отдела Петр Безгубов.

Школьники увидели самую высокую единицу оборудования этиленового комплекса – этиленовую колонну длиной около 82 м, а также реактор полимеризации – самую тяжелую единицу оборудования площадки полиэтилена, весом почти 500 т.

Старшеклассники узнали и о доставке крупнотоннажного оборудования для завода полимеров – самой крупной в современной истории региона логистической операции. Она состоялась летом 2020 г. Оборудование доставили через Северный морской путь из Южной Кореи.

Кроме производственного блока, школьникам рассказали о направлениях в сфере охраны окружающей среды и о снижении экологического воздействия. Акцент на безопасность будущего производства был сделан еще на этапе проектирования. Иркутский завод полимеров соответствует высоким мировым стандартам. В ходе эксплуатации будет осуществляться постоянный мониторинг воды, почвы, атмосферного воздуха.

Также на заводе предусмотрен замкнутый водооборотный цикл. В системе будут использованы водные накопители - 4 резервуара объемом 10 тыс. куб. м, которые также увидели учащиеся. Они предназначены для хранения запаса воды – для системы промышленного водоснабжения и противопожарных нужд.

Сейчас на заводе продолжается монтаж малого технологического оборудования. В 2022 году запланировано окончание строительства пожарных резервуаров, ввод в эксплуатацию двух водогрейных котлов котельной установки. В настоящее время на площадке работает около 3 тыс. человек. Запуск завода планируется в 2024 году.

В рамках экскурсии со школьниками также встретилась директор Иркутского завода полимеров Елена Ваулина. Она рассказала об актуальных профессиях для объекта и возможностях для молодых специалистов.

– Иркутский завод полимеров – отличная возможность для самореализации и карьерного роста. Мы заинтересованы в молодых ребятах – будущих специалистах. Будем рады, если вы получите образование и вернетесь работать в родной город. А пока рады видеть вас здесь в качестве учащихся ИНК-Класса. Надеемся, вы продолжите посещать стройплощадку и увидите новые этапы реализации проекта, – обратилась к школьникам Елена Ваулина.

В завершение встречи ребятам провели урок «Магия химии». Специалисты показали, как будет выглядеть готовая продукция будущего завода – гранулы полиэтилена.