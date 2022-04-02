Локальный минимум по рублю мы уже видели – аналитики

На этой неделе произошло значительное укрепление рубля. На рубль влияет много факторов, часто эмоциональных. Но аналитики считают, что локальный минимум по рублю мы уже видели. В пятницу, 1 апреля, доллар торговался на уровне 83,95 руб., евро – 92,79 руб.

– Один из факторов, который редко упоминается, это ежеквартальные налоговые выплаты – их достаточно много, нерезидентам нужно продавать валюту, и теперь этот период закончился, – подчеркивает главный управляющий портфелем УК «Атон-менеджмент» Константин Святный. –. Плюс Минфин предложил выкупить валютные облигации за рубли, при этом рубли инвесторы получат по курсу на 31 марта. С учетом всего этого есть вероятность, что какой-то локальный минимум по рублю мы уже увидели.