Ледовую переправу на Ольхон закроют 2 апреля

Самую большую ледовую переправу в Иркутской области, соединяющую остров Ольхон с материком, закроют 2 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

«Межведомственная комиссия после обследования толщины и структуры льда в проливе Малое Море озера Байкал приняла решение 2 апреля закрыть ледовую переправу на Ольхон. Просим принять к сведению при планировании поездки и своевременно выехать с острова», – сообщили в МЧС.

Напомним, в 2022 году работу зимника продляли дважды: 28 и 30 марта, поскольку это позволяли погодные условия. Открыли же переправу в 18 февраля – на 10 дней позже, чем годом ранее из-за теплой зимы.