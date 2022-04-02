Цены на проезд в муниципальном транспорте Усть-Илимска выросли с 1 апреля до 27 – 35 рублей

Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте в городе Усть-Илимске Иркутской области с 1 апреля выросла до 27 – 35 рублей, сообщает администрация.

«Стоимость проезда по маршрутам №1 "Энергетиков - п.Сибирский", №2 "Энгельса – Лечебная зона", №7А "10 микрорайон – 11 микрорайон", №12 "ВСГТУ – Энергетиков", №13 "Энгельса – Стройдвор" устанавливается в размере 27 рублей. Тариф на проезд по маршрутам №10 "Энергетиков – Налоговая" и №11 "Энергетиков – Лечебная зона – Энергетиков" составит 32 рубля, по маршруту №9 «Энергетиков – пос. Тушама» – 35 рублей», – рассказали в администрации.

Изменение стоимости проезда по муниципальным маршрутам связано с повышением цен на топливо, запчасти, ремонтные работы, увеличением расходов на заработную плату. Перевозками в городе занимается ООО «Попутчик».