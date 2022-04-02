Цены на билеты в Иркутском зоосаде выросли из-за повышения стоимости корма для животных

Иркутский зоосад сообщил о повышении стоимости билетов – это произошло из-за роста стоимости кормов и лекарств для животных, проживающих в зоопарке.

«Эту меру мы вынуждены были принять в связи с тем, что наша организация находится на полном самообеспечении, а траты на продукты и лекарства для животных постоянно растут. Дороже становится и обслуживание нашей немаленькой территории. С 1 апреля взрослый билет будет стоить 400 рублей, детский – 300 рублей, семейный билет на двух взрослых и одного ребенка – 900 рублей», – рассказали в организации.

При этом цены для пенсионеров остались прежними – входной билет обойдется им в 200 рублей. Также организация сохранила 20% скидки по фреш-карте «Слаты», «Карте друга» ПАО Сбербанк, карте банка «Авангард», читательскому билету «Молчановки», профсоюзному билету «Роспрофжел».

«Незначительное увеличение стоимости билетов (всего на 50 рублей) позволит нам частично компенсировать увеличившиеся расходы на корма и ветеринарные препараты», – пояснили в организации.

Напомним, по информации представителей магазинов в Иркутской области цены на импортные корма на фоне санкций выросли на 60-70%, на отечественные – на 20-30%.