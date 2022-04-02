Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» начнется в Иркутске 5 апреля

XVI Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» откроется в столице Приангарья 29 апреля, продажа билетов на мероприятие стартует в 10:00 по местному времени в кассе Иркутского областного музыкального театра имени Загурского, сообщает пресс-служба организации .

Фестиваль «Звезды на Байкале» продлится 7 дней. Концерты традиционно пройдут на двух площадках – в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского и в Иркутской областной филармонии.

Первые дни фестиваля ознаменуются выступлением Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Светланова. Это один из старейших симфонических коллективов страны – в 2021 году коллективу исполнилось 85 лет.

Кроме того, на фестивале выступят главный дирижер Новосибирского театра оперы и балета, представитель выдающейся дирижерской династии Дмитрий Юровский, оперная певица Альбина Шагимуратова и виолончелист Александр Рамм.

Художественный руководитель фестиваля народный артист России Денис Мацуев поучаствует совместно с другими музыкантами в четырех концертах. Также маэстро представит сольную программу, составленную из фортепианных произведений Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шуберта и С. Рахманинова.

В один из фестивальных дней состоится джазовый вечер. Также в мероприятии примут участие Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии под управлением заслуженного деятеля искусств РСФСР Илмара Лапиньша, фортепианный дуэт Софьи Сахновой и Антонины Лужко.

Завершится фестиваль 5 мая двумя концертами Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова.

В рамках фестиваля продолжит работу Фонд «Новые имена» – пройдут мастер-классы, прослушивания и выступления стипендиатов.