СК заявил, что новую школу в Большом Голоустном за 318 млн рублей нельзя эксплуатировать

Следственный отдел по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области заявил, что новую школу стоимостью более 318 млн рублей в поселке Большое Голоустное запрещено эксплуатировать, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в середине 2021 года должностные лица КУМИ Иркутского района и подрядной организации заключили муниципальный контракт на строительство школы-детского сада модульного типа на 110 мест в п. Большое Голоустное, а в конце 2021 года ввели объект в эксплуатацию.

После специалисты надзорных органов Иркутской области проверили школу-детский сад и выявили существенные нарушения действующего законодательства. Строение оказалось не модульного типа, а объектом капитального строительства, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию здания отсутствуют и органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка не выдавались, проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий экспертизе подвергнуты не были. Кроме того, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних учащихся, работников и иных лиц, находящихся на объекте.

«Согласно заключению специалистов ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Иркутской области в связи с выявленными нарушениями при строительстве, безопасная эксплуатация школы-детского сада в п. Большое Голоустное невозможна. Бюджету Иркутского районного муниципального образования причинен материальный ущерб на сумму более 318 млн рублей», – заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», санкции которой предусматривают от 3 до 10 лет лишения свободы.