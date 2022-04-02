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Минимальное за 2022 год количество человек заболели коронавирусом за сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки болезнь выявили у минимального за 2022 год количества человек – 207.

Всего с начала пандемии заболели 287 592 человек. Число госпитализированных сократилось до 715, на 80. Выздоровели за день 1 139 человек, с начала эпидемии – 278 394. Умерли за сутки 9 человек.

В лидерах по суточной заболеваемости Иркутск, Ангарск и Иркутский район, где выявлено 50, 24 и 18 случаев соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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