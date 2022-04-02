Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях некоторым категориям заемщиков

Сбербанк проведёт ипотечные сделки, которые были назначены на 29 и 30 марта и переведены в отказ, по ставкам, действующим на момент одобрения заявок, для социально уязвимых категорий граждан. Решение коснётся 10 тысяч заёмщиков.

Ипотечные кредиты по текущим ставкам будут оформлены для семей, у которых на данный момент нет какого-либо жилья в собственности, родителей-одиночек, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Также сделки будут проведены для заёмщиков, использующих в качестве первоначального взноса государственный жилищный сертификат на покупку недвижимости для определённых категорий льготников — например, ветеранов ВОВ, чернобыльцев, сотрудников ОВД и МЧС, переселенцев, сирот, семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

29 марта стало известно, что Сбербанк пошел на непопулярный, но экономически обоснованный шаг — отменил все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, по которым кредитные договоры не были подписаны до 30 марта включительно. Новые условия кредитования банка предполагают ставку в два раза выше, при этом клиенты должны будут подать новые заявки.