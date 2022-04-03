Бизнесмен Дерипаска предложил ввести запрет на дикий туризм на Байкале на 2-3 года

Российский предприниматель, миллиардер, руководитель компании «Русал», заводы которой находятся в Иркутской области, и En+ Group Олег Дерипаска предложил ввести запрет на дикий туризм на Байкале на 2-3 года для улучшения экологической ситуации.

«Судя по последним новостям, экологическая ситуация на Байкале все хуже. Есть о чем задуматься: с каждым годом растет концентрация микропластика, появляющегося из-за рассыпания бытового пластика от бутылок, пакетов и прочего, который никто не утилизирует. Последние данные – от 19 до 75 тыс. частиц на кв. км», – написал он в своем telegram-канале.

Причинами «этого бедствия» на Байкале, по словам Дерипаски, являются промышленное развитие в бассейне Селенги и дикий туризм.

«Кто бывал на Байкале, тот поймет — для цивилизованного отдыха там просто пока нет условий, а балом правят дикие «турварвары», оставляющие мусор вокруг, да и в самом озере. Что делать? Надо, как минимум, запретить использование любого! одноразового пластика в зоне Байкала. Хорошо бы вообще на время полностью ограничить турпоток «дикарей», чтобы навести порядок в инфраструктуре и в головах гостей. Года на 2-3. В вопросах защиты Байкала нам всем надо теперь стать радикалами, идти на самые жесткие меры. Если мы сегодня этого не сделаем, то потомки нам «спасибо» не скажут», – заявил он.