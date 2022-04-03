Около 400 человек эвакуировали из ТРЦ «Карамель» в Иркутске после сигнала о пожаре

ГУ МЧС России по Приангарью сообщило, что вчера вечером из ТРЦ «Карамель» в Иркутске эвакуировали около 400 человек около сигнала о пожаре.

«В 19:36 в пожарно-спасательную службу города Иркутска поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в торговом центре «Карамель». До прибытия пожарных персоналом эвакуировано около 400 человек. Пожарные и сотрудники центра проверили все помещения в результате установлено, что произошло ложное срабатывание системы», – рассказали в МЧС.

По факту случившегося проводится проверка.