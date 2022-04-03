Сумму для господдержки производителей хлеба в Приангарье в 2022 г. увеличат до 49,3 млн руб.

Правительство Иркутской области сообщило, что в 2022 году для поддержки производителей хлеба выделят 49,3 млн рублей.

«В этом году для сдерживания роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в Иркутской области увеличена государственная поддержка производителей хлеба. На компенсацию части их затрат на производство и реализацию продукции из бюджета будет направлено 49,3 млн рублей», – рассказали в правительстве.

Власти региона поддерживают предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности по нескольким направлениям. Предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и продвижением продукции на российские и зарубежные рынки, уплату процентов по кредитам на развитие производств и закупку сельскохозяйственной продукции и сырья для последующей промышленной переработки, уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды техники, транспорта и технологического оборудования для пищевых и перерабатывающих производств.