Автоледи на иномарке выехала на лед Байкала, не справилась с управлением и врезалась в скалу

Инцидент произошел 2 апреля на льду Байкала в Иркутской области – женщина выехала на поверхность озера, не справилась с управлением транспортом и врезалась в скалу, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«2 апреля в дневное время в проливе Малое Море озера Байкал недалеко от населённого пункта Сахюрта женщина на автомобиле Subaru Forester, игнорируя запрещающие знаки, выехала на лед. Во время движения в какой-то момент водитель не справилась с управлением и врезалась в скалу. В результате женщина получила травму ноги», – рассказали в МЧС.

На место выезжали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Пострадавшей была оказана помощь, ее доставили до ближайшей туристической базы. От госпитализации она отказалась.