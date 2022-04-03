Первую в мире назальную вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России

Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи, рассказали в пресс-службе министерства.

«Вакцина так же, как и Спутник V, состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть – в режиме "прайм-буст"», – рассказали в ведомстве.

Препарат формирует мукозальный иммунитет от коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 на поверхности слизистой дыхательного тракта. Кроме того, назальное введение вакцины пациентам формирует гуморальный (увеличение титров антител IgA в крови и носовых секретах, антител IgG, вируснейтрализующих антител в крови – прим.) и клеточный иммунный ответ к инфекции.

Сейчас применение препарата разрешено в условиях медицинских организаций, занимающихся вакцинацией, лицам в возрасте 18 лет и старше.