Второй в Иркутской области кадровый центр «Работа России» откроют в Ангарске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Приангарье появится второй кадровый центр «Работа России» – его откроют в Ангарске.

«Ангарск – второй город после Братска в котором будет открыт кадровый центр «Работа России». Подрядчик уже приступил к ремонту здания. Основной этап работ будет завершен летом этого года. К этому времени сотрудники пройдут переобучение под новый формат работы. На реализацию мероприятий предусмотрено 10,7 млн рублей», – рассказал глава области.

Кадровый центр «Работа России» – это модернизированный центр занятости населения. Организация дает работодателям возможности оперативного подбора сотрудников, повышения компетенций персонала. Здесь представлены новые услуги, удобная навигация, функциональные зоны работы с посетителями, цифровые сервисы, персональные консультанты, удобный доступ к банку вакансий. Это кадровый центр нового типа, в котором соискатели и работодатели могут получить комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологий.