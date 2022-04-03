Все амбулаторно-ковидные центры закрыли в Иркутской области

Амбулаторно-ковидные центры, которые работали в Иркутской области с ноября 2020 года, закрыли, это связано со снижением заболеваемости, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сегодня регистрируется снижение заболеваемости COVID-19, однако, не стоит терять бдительность. Несмотря на то, что в Иркутской области прекратили работу амбулаторно-ковидные центры, пройти тестирование по-прежнему можно в поликлинике. Врач проведет осмотр и назначит необходимое лечение. Такие меры в регионе действуют с целью контроля эпидситуации и своевременного реагировать системы здравоохранения на рост заболеваемости», – приводятся в сообщении слова и. о. министра здравоохранения Приангарья Анны Даниловой.

Напомним, на пике пятой волны ковида в регионе работало восемь амбулаторно-ковидных центров для взрослых и пять для детей. Первый амбулаторно-ковидный центр в конце ноября 2020 года был открыт на базе поликлиники Иркутской городской клинической больницы №8.