Тесты на ковид иркутяне могут сдать в кабинетах неотложной помощи при поликлиниках

Несмотря на закрытие ковидных центров в Приангарье жители региона при симптомах ОРВИ смогут бесплатно сдать тесты на коронавирус в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках. Об этом сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.

- Сегодня регистрируется снижение заболеваемости COVID-19, однако, не стоит терять бдительность. Несмотря на то, что в Иркутской области прекратили работу амбулаторно-ковидные центры, пройти тестирование по-прежнему можно в поликлинике. Врач проведёт осмотр и назначит необходимое лечение. Такие меры в регионе действуют с целью контроля эпидситуации и своевременного реагировать системы здравоохранения на рост заболеваемости, - отметила Анна Данилова.