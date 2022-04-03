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Тесты на ковид иркутяне могут сдать в кабинетах неотложной помощи при поликлиниках

Несмотря на закрытие ковидных центров в Приангарье жители региона при симптомах ОРВИ смогут бесплатно сдать тесты на коронавирус в кабинетах неотложной помощи в поликлиниках. Об этом сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения региона Анна Данилова.

- Сегодня регистрируется снижение заболеваемости COVID-19, однако, не стоит терять бдительность. Несмотря на то, что в Иркутской области прекратили работу амбулаторно-ковидные центры, пройти тестирование по-прежнему можно в поликлинике. Врач проведёт осмотр и назначит необходимое лечение. Такие меры в регионе действуют с целью контроля эпидситуации и своевременного реагировать системы здравоохранения на рост заболеваемости, - отметила Анна Данилова.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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