Что может остановить укрепление рубля?

Опасность несут послабления ЦБ в отношении валюты, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

По его оценкам, сальдо торгового баланса как минимум в ближайшие месяц-два продолжит оставаться высоким на фоне роста мировых цен и падения импорта. Это будет формировать последующую поддержку национальной валюте.

Собеседник агентства считает, что ключевыми факторами, которые могут замедлить дальнейшее укрепление рубля, являются послабления ЦБ для стимулирования валютных торгов и импорта в страну.

«Так, регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортеров, максимальное отклонение которых не должно превышать 2 рубля от биржевого. Данная мера призвана стимулировать импорт, что в свою очередь, может снизить существующий избыток долларового предложения на валютном рынке», – отметил Жильников.