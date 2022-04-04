Российские власти обсуждают программу репатриации высококвалифицированных специалистов

Речь идет россиянах, которые сейчас ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на родину. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.

Информацию подтвердили в Минтруде и Минпромторге. Так, в пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что сейчас обсуждается дальнейшее развитие госпрограммы по репатриации соотечественников, которая действует с 2007 года. Например, дополнительные льготы для привлечения высококвалифицированных кадров, проживающих за границей.

Эксперты согласны, что сейчас важно максимально удовлетворить возросшую потребность в специалистах, причем не только для промышленности. Важно не только вернуть тех, кто готов это сделать из-за давления в зарубежных странах, но и по максимуму сохранить уже существующий в стране кадровый капитал, указали специалисты.

Сейчас в российские ведомства поступает множество обращений от россиян, которые в свое время переехали жить за рубеж.

Они сообщают, что им и семьям, мягко говоря, некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к правительству. Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых чрезвычайно нуждается наша экономика.

– Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть, – пояснил один из собеседников «Известий».