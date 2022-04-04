Латвийская газовая компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях

В компании полагают, что это не нарушит антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

«Первое впечатление такое, что порядок расчетов – в российских рублях – формально не нарушает санкционный режим и возможен. Сейчас Latvijas Gāze продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна», – отмечается в сообщении.

В то же время председатель правления подчеркнул, что запасов природного газа в хранилищах компании достаточно, чтобы можно было выполнить обязательства перед потребителями.