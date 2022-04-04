Социальную жилищную выплату получат два спортсмена Иркутской области

На нее спортсмены смогут построить или купить недвижимость.

На средства претендуют участники первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных Специальных Олимпийских игр из Приангарья и их тренеры, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Выплату учредили в 2011 году, за все время ее действия средства из областного бюджета получил 41 человек. Согласно очередности, жилищную выплату получат Екатерина Букина и Артур Симонян. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырёв.

«Социальная жилищная выплата – одна из мер поддержки спортсменов и их тренеров за высокие спортивные результаты. Она предоставляется по госпрограмме Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта», – говорит Богатырёв.

Екатерина – заслуженный мастер спорта страны, бронзовый призёр XXXI Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпионка Европы по вольной борьбе, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.

Артур – мастер спорта России, победитель первенства мира по универсальному бою, чемпион Европы и мира, победитель первенств и чемпионатов России.