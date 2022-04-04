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222 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 288 016.

  • Госпитализировано 728 (+5)
  • Выздоровело 279 112 (+287)
  • Умерло 8 464 (+8)

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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