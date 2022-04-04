31 марта состоялся видеочат в Telegram «Жизнь после цунами: что ждёт финансовые рынки»

С помощью эксперта АТБ Олега Тежельникова, директора департамента финансовых рынков, слушатели вебинара узнали о возможных вариантах дальнейшего развития финансовых рынков, в том числе какое влияние на них оказали макроэкономические и геополитические факторы. Олег также спрогнозировал сроки адаптации экономики к новым внешним условиям. Вебинар прошел в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su.

Помимо этого, спикер затронул тематику российского внешнего долга, меры контроля ЦБ по передвижению капитала. Учитывая богатый опыт работы АТБ в золотодобывающей отрасли, Олег Тежельников уделил особое внимание перспективам её дальнейшего развития.

Традиционно, часть времени посвятили ответам слушателей, касающимся прогнозов курсов валют, наиболее перспективных секторов для инвестирования, общим вопросам инвестиционных стратегий в условиях постоянных перемен.

Вебинары в форматах аудио- и видеочатов в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка проходят на регулярной основе. В современном и удобном формате каждый желающий может узнать экспертное мнение опытных банкиров по различным темам, интересным для широкой аудитории.

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