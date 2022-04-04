Альфа-Банк запустил сервис для бизнеса по оплате дорожных штрафов

Альфа-Банк запустил в интернет-банке сервис по проверке и оплате дорожных штрафов. Он интересен таксопаркам, грузоперевозчикам, строительным компаниям и вообще всем, кто использует в работе автомобили.

Сервис позволяет вовремя узнавать о штрафах и оплачивать их с 50% скидкой в первые 20 дней.

Когда штрафов много, он поможет навести порядок. Больше не нужно искать штрафы в разных государственных системах. Сервис соберет их все на одной странице.

Оплатить штраф можно в два клика. Реквизиты платежа заполняются автоматически. Как только штраф погашен, его статус меняется на «оплачен».

«Сервис сберегает деньги и время. А при регулярной оплате штрафов 50% скидка — это существенная экономия», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Проверить свои штрафы можно здесь.