Российские заводы Volkswagen начнут работу летом – «Ведомости»

Уходить с рынка немецкая компания не планирует.

Заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 г., рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с планами немецкой компании. Производство на них было остановлено 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. Представитель группы от комментариев отказался.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», пока сотрудникам Volkswagen Group Rus было официально объявлено лишь о простое до 12 мая.

Но, по подтвержденным прогнозам, он продлится до июля включительно, из-за того что поставки некоторых компонентов зависли на границе с Польшей, говорит источник. Поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша груз не пропускает, рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул и далее через Грузию в Россию, пояснил он. Руководство компании надеется, что к середине мая удастся решить этот вопрос, добавляет собеседник.

Производственный план на 2022 г. Volkswagen в России пока не урезал, говорит другой источник «Ведомостей». Сейчас предварительно речь идет о перезапуске конвейеров в июне, уточняет он. Сотрудники предприятий группы будут получать полную зарплату как минимум до середины апреля, надеется один из собеседников.