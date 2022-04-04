ВТБ корректирует ставку по накопительному счету «Сейф» до 18% годовых

С 6 апреля ставка по накопительному счету «Сейф» ВТБ составит 18% годовых. Корректировка доходности связана со стабилизацией ситуации на рынке привлеченных средств и укреплением национальной валюты. По итогам марта клиенты ВТБ в полном объеме получат рекордно высокий доход в рамках ранее оформленных накопительных счетов по ставке 21% годовых.



Базовая ставка по накопительному счету «Сейф» составит 18% годовых с 6 апреля. Изменение коснется как новых, так и действующих счетов. Ранее ВТБ повысил ставку по накопительному счету с 6 до 21% годовых, что позволило пользователям продукта получить в марте рекордно высокую доходность за размещение своих средств. Например, если клиент в начале марта открыл «Сейф» на 1 млн рублей, по итогам месяца он получит от банка до 20 тыс. рублей процентного дохода.



«Ситуация на рынке стабилизируется, национальная валюта укрепляется, что создает тенденцию на снижение ключевыми игроками рынка ставок по вкладам и накопительным счетам на 1-3 п.п. ВТБ максимально долго сохранял доходность по накопительному счету „Сейф“ выше ключевой ставки ЦБ, чтобы поддержать своих клиентов в условиях повышенной неопределенности на рынках и начислить рекордно высокие проценты по итогам полного месяца. Даже после изменения ставок доходность по продукту остается одной из лучших на рынке, а для тех, кто раньше не размещал деньги на накопительных счетах ВТБ, она сохраняется на уровне выше ключевой ставки», — комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин.



Сегодня ВТБ также предлагает клиентам краткосрочный вклад «Первый» с сопоставимой доходностью. «Накопительный счет позволяет клиентам более гибко распоряжаться своими сбережениями, однако банк при этом сохраняет возможность пересмотра ставок по действующим договорам. В отличие от накопительного счета, по договору срочного вклада ставка фиксируется на весь срок размещения. С учетом того, что доходность по классическим депозитам по-прежнему находится на исторически высоком уровне, клиенты также могут разместить свои средства на вклады и получить сопоставимую с накопительными счетами доходность, которая будет закреплена в договоре вклада и выплачена через квартал или полгода, — добавляет Максим Степочкин.



С начала года более 2 млн человек. открыли вклады и накопительные счета в ВТБ. Основной прирост клиентской базы пришелся на март — период действия рекордно высоких ставок по сберегательным продуктам, причем порядка 80% таких продуктов открывалось онлайн. На сегодняшний день свои сбережения доверяют ВТБ уже 4,7 млн клиентов.



Сейчас клиентам ВТБ доступен ряд вкладов как с опциями пополнения и частичного снятия, так и без них. Например, свои средства можно разместить под 18% годовых в рамках трехмесячного безопционального вклада «Первый». Ставка по полугодовому вкладу «Новое время» составляет 16% годовых. Для гибкого размещения средств на три месяца ВТБ запустил новый вклад «Управляемый», который предполагает возможность пополнения и частичного снятия в пределах неснижаемого остатка. Ставка по вкладу варьируется от 15 до 17% годовых.