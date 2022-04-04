По карте «Мир» Новикомбанка можно получить детский туристический кешбэк

По карте «Мир» Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, с 31 марта можно получить детский туристический кешбэк. Программой предусмотрен возврат 20% от стоимости путевки для ребенка в оздоровительный лагерь, зарегистрированный в числе партнеров всероссийской акции.

Туристический кешбэк можно получить, оплатив в период с 31 марта по 31 августа 2022 года путевку в детский лагерь. Перед оплатой необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте: https://privetmir.ru/russiatravel/. Путевку нужно полностью оплатить онлайн этой картой «Мир» на сайте одного из партнеров программы. Их список представлен на сайте: мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Кешбэк вернется на ту же карту «Мир», с которой проводилась оплата, в срок до 5 рабочих дней.

Получить возврат 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, можно будет, если отправить ребенка в детский лагерь любого региона России с 1 мая и до конца лета. При этом карта «Мир» необязательно должна принадлежать маме или папе. За детский отдых могут заплатить бабушка, дедушка, дядя, отчим и другие близкие люди. Компенсации положены за путевки в стационарные или палаточные государственные и коммерческие лагеря круглосуточного пребывания. Кешбэк не распространяется на городские лагеря, экскурсионные поездки с классом или с родителями.

«В этом году программа детского туристического кешбэка в России стартовала раньше, чем в прошлом, чтобы как можно больше семей смогли сэкономить на отдыхе. На одного ребенка можно получить кешбэк и дважды, и трижды, если он поедет в лагерь на две или три смены, но важно оформлять покупку разных смен отдельно, чтобы за каждую получить максимальную сумму возврата. При этом клиенты Новикомбанка могут получить кэшбек как по взрослой, так и по детской программе, в том числе, на одну и ту же карту «Мир», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Благодаря проекту Федерального агентства по туризму в 2021 году по программе детского туристического кешбэка отдохнули около 420 тысяч детей. 5 млрд рублей получили их родители обратно на карты «Мир».