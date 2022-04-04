Новикомбанк переименовал операционные офисы в регионах

C 1 апреля 2022 года Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, переименовал операционные офисы в регионах в дополнительные офисы. При этом перечень полномочий, делегированных операционным офисам, включая перечень осуществляемых банковских операций и сделок, остаётся без изменений.

В связи с вступлением в силу указания Банка России о новом порядке открытия офисов кредитными организациями, теперь операционные офисы Новикомбанка в Екатеринбурге, Казани, Калуге, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Рыбинске, Тольятти, Туле, Челябинске и Уфе называются дополнительными офисами при полном сохранении прежнего функционала. Все офисы работают в штатном режиме и оказывают услуги в полном объеме как корпоративным, так и частным клиентам. Переоформление действующих договоров в связи с изменением статуса и наименования не требуется.

Новикомбанк обеспечивает финансовую поддержку предприятиям отечественной промышленности и обслуживает работников компаний Госкорпорации Ростех в 24 субъектах РФ. Кроме вышеперечисленных городов, филиалы и дополнительные офисы банка находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Улан-Удэ, Иркутске, Самаре, Пензе и других городах.

Клиентам банка доступна широкая линейка розничных продуктов и услуг. Снимать наличные денежные Новикомбанка без комиссии можно в любых банкоматах сторонних банков на всей территории России без ограничений по количеству операций.