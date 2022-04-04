Готовьтесь к лету с Примсоцбанком и получайте кэшбэк от Fit Place!

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка» могут получить 7% кэшбэка за любые услуги на сайте https://fit-place.com/price или в мобильном приложении https://go.fit-place.com/ngiy.



Для этого клиентам банка необходимо:



• зарегистрировать карту «Мир» банка-участника Программы лояльности платёжной системы «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

• оплатить любые услуги на сайте или в мобильном приложении зарегистрированной картой «Мир». Кэшбэк будет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 17 октября 2020 по 1 июля 2022.



Организатор акции — ООО "Гранд"; ОГРН: 1207700171128; Юридический адрес: 115533, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, 11/1, 588, +7 (925) 714-30-94.