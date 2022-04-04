Россельхозбанк заключил первую сделку по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК

Первым в стране получателем кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 № 375 стал клиент Пензенского регионального филиала ООО «ПензаМолИнвест». Предприятие является лидером страны по производству индейки и входит в структуру ГК «Дамате».

Россельхозбанк уже перевёл клиенту первый транш. Средства пойдут на закупку инкубационного яйца, пшеницы и соевого шрота.

Россельхозбанк объявил о подписании соглашения с Министерством сельского хозяйства по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК 25 марта.

После подписания соглашения РСХБ сразу же получил ряд заявок на выдачу кредитов по новой программе. По оценке банка, реализация новой программы станет значимым вкладом в укрепление продовольственной безопасности страны.

В соответствии с условиями программы, крупные предприятия могут получить кредит до 5 млрд рублей на осуществление операционной деятельности по ставке 10% годовых.

Заёмщиками могут быть системообразующие организации и/или их дочерние организации из перечня, утверждённого Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Кредит предоставляется на срок не более 12 месяцев и может быть направлен, например, на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, сельскохозяйственного сырья для последующей переработки и др.