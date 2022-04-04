БрАЗ формирует участок и закупает оборудование для проекта глобальной модернизации

БрАЗ начал закупку оборудования для проекта глобальной модернизации и параллельно формирует земельный участок. Об этом рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин в интервью БСТ. Напомним, о планах глобальной перестройки БрАЗа и еще трех сибирских заводов РУСАЛа гендиректор компании Евгений Никитин заявил на прошлогоднем КЭФе.

– Это уникальнейший проект, уникальная технология. Электролизер РА-550, собственная разработка РУСАЛа – мощный и экологичный электролизер с самыми низкими энергозатратами, – прокомментировал Евгений Зенкин. – Эта технология - не «кот в мешке», мы ее уже опробовали на опытном участке Саяногорского алюминиевого завода. Теперь эту технологию будут внедрять на Братском и Красноярском алюминиевых заводах.

Половину объема производства братского алюминия переведут на современную технологию обожженного анода. При этом общий объем выработки БрАЗа останется на нынешнем уровне. Он, кстати, не менялся с 2008 года. На новых мощностях, которые заменят часть действующих сейчас, выброс бенз(а)пирена сократится до нуля, выброс фтористых соединений уменьшится в 10 раз.

– Мы сейчас плотно работаем, в том числе с предприятиями, расположенными в Братске – это «Тимокс», машиностроительная компания, ИСО - «Инжиниринг Строительство Обслуживание», которые уже сейчас плотно участвуют в подготовке к кардинальной перестройке, – прокомментировал Евгений Зенкин. – Уже идет закупка оборудования для нового завода, на площадке мы полностью сформировали земельный участок.

Модернизация на БрАЗе началась по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, с 2007 года на эти цели компания направила более 15 миллиардов рублей. Проект глобальной перестройки завода оценивается в 120 миллиардов рублей.