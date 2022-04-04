В Иркутском районе реконструируют дорогу в Новолисихе

До микрорайона "Хрустальный парк"

В Иркутском районе определился подрядчик реконструкции дороги в Новолисихе, которая сократит на три километра расстояние до «Хрустального парка». Проект разрабатывался на средства застройщика по соглашению с администрацией Ушаковского муниципального образования. Начало работ запланировано во втором квартале 2022 года.

Общая протяженность дороги составит почти 3,5 км - от съезда с Байкальского тракта в Новолисихе (14 км) до пересечения с дорогой в СНТ «Дорожник». Весь объем работ будет разбит на два этапа:

Первый участок - от дороги в СНТ «Дорожник» до подстанции в Новолисихе будет отремонтирован в 2022-23 гг. Второй – до съезда на Байкальский тракт – 2024 г.

Столь длительный период связан со сложностью реализации проекта. Фактически, это не обычная дорога. Кроме нового полотна и основания, она будет включать в себя тротуары с ограждением, уличное освещение и главное - систему ливневой канализации с отводом стоков и строительством очистных сооружений, которая реализуются впервые в Ушаковском муниципальном образовании.

Также, дорога будет оборудована светофорами, дорожными знаками, несколькими остановочными павильонами, искусственными неровностями. Запроектировано строительство более 30 примыканий, почти 60 съездов. Отметим, места соприкосновения тротуаров и дорог будут оборудованы пандусами.

Обводненные и слабые грунты обусловили строительство дороги с использованием армированного основания на нескольких участках. На современные будут заменены водопропускные трубы с большим диаметром. Дорогу пересекает множество воздушных и подземных линий электроснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения, требующих особой внимания при строительстве.

Действующая на запроектированном участке дорога состоит из двух участков – асфальтированного и гравийного. В настоящее время покрытие дороги изношено, выявлены выбоины, трещины. По результатам обследования и проведенных лабораторных испытаний требуется его полная замена.

Автодорога улучшит транспортную доступность крупного населенного пункта Иркутского района. С учетом планов строительства и ввода новых кварталов "Хрустального парка", население Новолисихи превысит 10 тыс. человек через три года.



Стоимость контракта 720,4 млн. руб. Победителем аукциона определено АО «Дорожная служба Иркутской области».