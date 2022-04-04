Рекордный приток денег из-за рубежа в Россию предсказали экономисты

Потенциально положительное сальдо может составить $200-300 млрд за счет дорогой экспортной нефти и сжатия импорта в страну, сообщает РБК.

В 2022 году профицит счета текущих операций России, составивший в прошлом году рекордные $122 млрд, может показать новый исторический максимум на фоне ужесточившихся западных санкций. По оценкам нескольких экономистов, собранных РБК, положительное сальдо текущего счета потенциально может достичь $200-300 млрд.

Главными факторами его роста должны стать, с одной стороны, увеличение стоимостного объема экспорта российских энергоносителей, с другой стороны – сокращение товарного импорта в Россию на величину до 50%.