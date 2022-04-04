После 100 доллар снова по 50? Почему бы и нет

На прошедшей неделе рубль всех удивил и неожиданно укрепился до 83 рублей. И это, похоже, не предел. «50 рублей за доллар – это реально», – уверенно заявляет эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин.

Резкое укрепление рубля он объясняет несколькими факторами. Одно из них – правило технического анализа, которое гласит: разрыв или, как его ещё называют, гэп должен быть закрыт. Разрывы случаются, когда минимальная цена актива по итогам торгов выше, чем максимальная цена этого актива в предыдущий торговый день – дырка на графике.

– Вот такая дыра была на курсе рубль-доллар 24 февраля в районе 82 рублей, затем доллар вырос до уровня выше 100 рублей, – рассказывает Максим Шеин в еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей». – Казалось, что назад уже пути нет, но как бы не так. Отрубив иностранцам возможность покупать валюту и поставив запредельные комиссии для спекулянтов, ЦБ отправил доллар в свободное падение. И вот результат – в пятницу курс доллара почти доходил до 80 рублей. Гэп закрыт, получите и распишитесь.

Что дальше?

Эксперт обращает внимание, что сейчас на рынке продавцов валюты гораздо больше, чем покупателей: экспортная выручка российских компаний составляет 500 миллиардов долларов в год минимум. 400 миллиардов они должны продать, действует правило, по которому экспортёры обязаны продавать 80% выручки. Импортером нужно купить только 300 миллиардов долларов, дополнительно 60 миллиардов долларов составит спрос со стороны желающих заплатить по внешнему долгу.

– Cпекулянтов нет. Иностранцев нет. И при таком раскладе рубль и дальше может укрепляться вплоть до 50 рублей за доллар. И Центробанку придется проводить интервенции, поверить не могу, чтобы поддерживать доллар, иначе рублевые доходы бюджета пострадают, – считает эксперт.

Единственный вопрос – это иностранные инвесторы, которые сидят в российских акциях. Это примерно 150 миллиардов долларов, это тот самый спрос на доллары, которые может вылиться на рынок в считанные дни. Но по мнению эксперта, очевидно, что никто не даст этому сценарию реализоваться.

– Нерезидентов выпустят либо мелкими квотами, либо через создание внешнего контура наподобие, как это устроено в Китае.

Но опять же, это маловероятно в ближайшее время, считает он. Пока России не вернут валютные резервы, иностранцы так и будут сидеть в российских активах. Поэтому он не советует спешить покупать американскую валюту после того, как отменят 12% комиссию.