Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

С 9 апреля Россия отменяет ограничения на авиасообщение, которые были введены из-за пандемии, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что прежде уже были доступны без ограничений полеты в 15 стран.Список направлений, которые станут доступны для полетов, расширится на 52 страны, сообщает ТАСС.

Ограничения на чартерные и регулярные рейсы сняты. Соответствующий документ подписан в понедельник и, по словам премьера, его «с нетерпением ждала, в том числе, отрасль авиаперевозок и, конечно же, наши граждане».



Список стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает 52 страны, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные государства.