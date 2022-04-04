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Один миллион рублей выплатят в Иркутской области семьям погибших во время спецоперации

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Единовременную материальную помощь в размере одного миллиона рублей получат семьи военнослужащих региона, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звании полиции, погибших во время специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Украины. Соответствующий указ 4 апреля подписал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Согласно указу, единовременная помощь будет предоставляться в равных долях каждому члену семьи. Уполномоченным органом определено министерство социального развития, опеки и попечительства региона. Порядок предоставления единовременной материальной помощи будет установлен дополнительным документом. Он находится в разработке.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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