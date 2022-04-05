Минфин США может не разрешить долларовые платежи по госдолгу России

Выплата по купонам запланирована на 16 марта на общую сумму 117,2 млн долларов.

Минфин России 17 марта сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ, направленное 14 марта, исполнено, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

Агентство Блумберг со ссылкой на разъяснения Минфина США ранее передавало, что действующий санкционный режим в отношении России не препятствует осуществлению платежей в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.