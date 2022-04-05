Венгерская компания MVM обсуждает расчет за газ в рублях

Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» вопрос о переводе расчетов за газ за рубли, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.

«Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала... долгосрочный контракт с «Газпром экспортом», эти вопросы (о переводе расчетов в рубли – ред.) обсуждаются», – сказал он.

При этом посол отметил, что ему неизвестны официальные комментарии венгерских руководителей на эту тему.

Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, «Газпрому» и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами на рубли. Затем глава государства подписал соответствующий указ и сообщил, что Москва будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.