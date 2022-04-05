Зарплаты выросли в сфере консалтинга, упали – в госслужбе

Аналитики hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU), как изменились зарплатные предложения в Иркутской области в марте относительно февраля, и какие специалисты могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в регионе.

В целом по стране уровень предлагаемых зарплат в марте снизился по сравнению с февралем на 1% (с 53 099 рублей до 52 780 рублей). В Иркутской области предлагаемые зарплаты остались, в среднем, на то же уровне: в марте – 54 658 рублей, в феврале – 54 405рублей (+ 0,5%, в сумме это рост на 253 рубля).

При этом, заметнее всего в Иркутской области за последний месяц снизились предлагаемые зарплаты для госслужащих (-18%, с 43,8 тысяч рублей до 35,8 тысяч рублей), в сфере науки и образования (-6%, с 37,2 тысячи рублей до 35,1 тысяч рублей). Меньше, чем в феврале, работодатели готовы были платить в марте домашнему персоналу и специалистам из фитнес-центров и салонов красоты (по -3%), соискателям из ресторанно-гостиничного направления (-2%), а также банковским служащим, специалистам из сферы развлечений, кадрам из направления инсталляция и сервис, бухгалтерам и соискателям из сферы добычи сырья (по -1%).

Напротив, больше всего выросли зарплатные предложения в сфере консультирования (+8%, с 60,8 тысяч рублей до 65,6 тысяч рублей), а также для маркетологов (+4%, с 47,8 тысяч рублей до 49,7 тысяч рублей) и транспортников (+4%, с 60,3 тысячи рублей до 62,6 тысяч рублей). Подросли предлагаемые зарплаты для медиков и фармацевтов, специалистов в сфере безопасности и юристов (по +3%), для HR-специалистов и рабочего персонала (по +2%), начинающих специалистов, сотрудников из автобизнеса, административного персонала, кадров из сферы закупок, строителей (по +1%).

В топе самых высокооплачиваемых специалистов в марте - специалисты из сферы добычи сырья (средняя предлагаемая зарплата для них составила 81,8 тысяч рублей), топ-менеджеры (70,3 тысячи рублей) и строители (67,8 тысяч рублей).

Самые низкие зарплаты в регионе предлагали в прошедшем месяце учителям и преподавателям (35,1 тысяча рублей, в среднем), госслужащим (35,8 тысяч рублей) и домашнему персоналу (40,6 тысяч рублей).