Масочный режим предложил отменить депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Гасков

В Москве это сделали уже в середине марта.

«В Прибайкалье наблюдается стабилизация и даже улучшение эпидемиологической ситуации. Всё это позволяет принять долгожданное решение и отменить требование по использованию защитных масок», – заявил депутат в Телеграм-канале.

Также Александр Гасков предлагает отменить измерение температуры и соблюдение дистанции на предприятиях и организациях.

«Вдобавок, для них данные действия поспособствуют облегчению режима работы, который сейчас и без того испытывает давление из-за санкций», – заключает он.