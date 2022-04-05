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Масочный режим предложил отменить депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Гасков

В Москве это сделали уже в середине марта.

«В Прибайкалье наблюдается стабилизация и даже улучшение эпидемиологической ситуации. Всё это позволяет принять долгожданное решение и отменить требование по использованию защитных масок», – заявил депутат в Телеграм-канале.

Также Александр Гасков предлагает отменить измерение температуры и соблюдение дистанции на предприятиях и организациях.

«Вдобавок, для них данные действия поспособствуют облегчению режима работы, который сейчас и без того испытывает давление из-за санкций», – заключает он.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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