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230 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 288 246.

  • Госпитализировано 685 (-43)
  • Выздоровело 280 306 (+1 194)
  • Умерло 8 471 (+7)

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Напомним, что масочный режим предложил отменить депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Гасков. Также депутат предлагает отменить измерение температуры и соблюдение дистанции на предприятиях и организациях.

«Вдобавок, для них данные действия поспособствуют облегчению режима работы, который сейчас и без того испытывает давление из-за санкций», – заключает он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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