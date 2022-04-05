230 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 288 246.

Госпитализировано 685 (-43)

Выздоровело 280 306 (+1 194)

Умерло 8 471 (+7)

Напомним, что масочный режим предложил отменить депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Гасков. Также депутат предлагает отменить измерение температуры и соблюдение дистанции на предприятиях и организациях.

«Вдобавок, для них данные действия поспособствуют облегчению режима работы, который сейчас и без того испытывает давление из-за санкций», – заключает он.