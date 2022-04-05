Альфа-Банк наградил 30 лучших российских студентов

Жюри конкурса Альфа-Шанс выбрало 30 лучших российских студентов — они получат гранты и станут частью Альфа-комьюнити

Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи.

Участвуя в конкурсе, студенты 3-4 курсов рассказывают о своих достижениях и планах. Лучшие получают от банка по 300 тысяч рублей и возможность стажировки и обучения. Эта программа помогает им стать лучшими в своей области и начать успешную карьеру.

Победителей выбирают эксперты из Альфа-Банка, крупнейших университетов и ведущих компаний. В этом году жюри рассмотрело 1150 заявок из 100 вузов и 50 городов России.

Среди участников – юристы, биологи, медики, ветеринары, программисты, математики, психологи, политологи, физики, химики, специалисты по коммуникациям. В сфере их интересов – генетика, микробиология, космонавтика, мобильные сервисы, ЗОЖ, медицинские исследования, экология, новые медиа.

«Мы рады, что в конкурсе приняло участие так много талантливых ребят. Их всех объединяет то, что они хотят развиваться и приносить пользу обществу. Каждый из них знает, на что потратит награду: на обучение и стажировки, новые исследования, участие в молодежных форумах, закупку оборудования, экспедиции и путешествия, оформление патентов, запуск нового медиа и даже юридической консультации. Уверены, что участники обязательно осуществят свои мечты и добьются поставленных целей» – рассказал Олег Сысуев, председатель совета директоров Альфа-Банка.

Часть ребят уже побывали в Альфа-Банке, остальных еще ждут встречи в региональных офисах.

Арина Дорофеева из Санкт-Петербургского НИИ информационных технологий, механики и оптики, автор мобильного приложения для диабетиков. Полученные деньги Арина потратит на реализацию проекта «Планета Тамагочи» – мобильную игру, которая помогает изменить пищевые привычки на экологичные.

Артур Ширяев из МГИМО, победитель телевизионной олимпиады «Умники и умницы», автор статей по гражданскому и уголовному праву, выигранные деньги вложит в дальнейшее образование.

Габриель Прибылова из МГУ им. Ломоносова в свободное время занимается волонтерской деятельностью. Свой выигрыш девушка потратит на обучение в ГИТИСе.

Антон Балан из НИУ ВШЭ, выпускник курса Alfa Factory, один из лучших выпускников в школе Changellenge, потратит деньги на создание стартапа – phygital-сервиса для ресторанного бизнеса.

Светлана Широковских из НИУ ВШЭ занимается исследованием в области электрических сетей. На призовые деньги девушка планирует приобрести мощный ноутбук для дальнейшего изучения электротехники.

Новый набор студентов организаторы объявят осенью. Подробнее о программе можно узнать на странице Альфа-Шанса.