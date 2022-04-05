Альфа-Банк наградил 10 000 предпринимателей

Альфа-Банк наградил 10 000 лучших предпринимателей в 44 городах России. Они получили бетонные стеллы — символ устойчивости бизнеса — и наклейки с логотипом премии для торговых точек или офисов.

Премия Альфа-Банка для предпринимателей существует с 2019 года. Это предпринимательский Michelin, признание безупречной деловой репутации. Она присуждается самым надежным компаниям с эффективным, растущим, конкурентоспособным бизнесом. В числе критериев — максимальный рост выручки за 2021 год, значимое положение в регионе и сильная деловая репутация.

Отдельно банк наградил 4 компании за самые интересные бизнес-истории. Каждая из них получила от Альфа-Банка по 1 миллиону рублей.

«Сейчас малому бизнесу особенно нужна поддержка. Альфа-Банк продолжает помогать своим клиентам, и не только деньгами, но и конкретными решениями для бизнеса», — подчеркнул директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин.