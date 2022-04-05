Реформу корпоративного банкротства решили отложить

Осенью его планируется доработать: у депутатов есть претензии к концепции.

Госдума и правительство приняли решение отложить рассмотрение законопроекта, реформирующего институт банкротства компаний в России, как минимум до 1 октября 2022 года, сообщил РБК председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Ранее предполагалось, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении в весеннюю сессию.

«В нынешнем году планировалось значительное реформирование института банкротства. Однако в настоящий момент введен в действие мораторий на возбуждение дел о банкротстве, который будет действовать как минимум до 1 октября текущего года. Поэтому была достигнута договоренность о том, что комитет совместно с правительством доработает законопроект после анализа данных мониторинга по итогам проведенного моратория», – объяснил Гаврилов.

По его словам, осенью 2022 года положения законопроекта будут отредактированы в зависимости от экономической ситуации в целом, а также от степени финансовой устойчивости организаций. «При доработке законопроекта будет уделено отдельное внимание вопросам финансового оздоровления и защите прав трудовых коллективов. Важно сохранить стабильность работы предприятия, в том числе не допустить сокращения рабочих мест, обеспечить справедливый баланс интересов кредиторов и должников», – сообщил глава комитета.