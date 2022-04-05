При поддержке ВТБ в Дагестане модернизируют крупнейшее производство стеклотары

ВТБ предоставил банковскую гарантию на сумму 1,35 млрд рублей компании «Дагестан Стекло Тара» — крупнейшему производителю стеклянной тары в Республике Дагестан. Гарантия выпущена для обеспечения исполнения обязательств предприятия по договору целевого займа Фонда развития промышленности. Средства будут направлены на проект по модернизации и расширению производства.

До конца первого полугодия 2023 года компания планирует построить на своем производстве в городе Дагестанские Огни новую стекловаренную печь с подковообразным пламенем, установить две 8-секционные стеклоформующие машины и вспомогательное оборудование для производства облегченной стеклотары, отвечающей мировым стандартам. Модернизация позволит в полтора раза нарастить объем производства продукции — до 350 млн изделий в год. Общий бюджет проекта составит 1,65 млрд рублей.

«ВТБ продолжает сотрудничество с Фондом развития промышленности в рамках финансируемых им проектов по модернизации предприятий и созданию новых производств. Объем гарантий банка, предоставленных под обеспечение возвратности займов фонда, на данный момент превышает 25 млрд рублей. Промышленные компании в регионах России из разных отраслей экономики сегодня нуждаются в дополнительной поддержке, и мы нацелены на дальнейшую совместную работу с фондом по их финансированию», − комментирует Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Наша задача — стать не только основным поставщиком стеклотары на Юге России, но и увеличить объем экспорта в страны ближнего зарубежья. Модернизация предприятия позволит нам нарастить объемы производства с сохранением высокого качества выпускаемой продукции, а также улучшить условия труда сотрудников и создать до 200 новых рабочих мест для жителей города», − отметил Патахудин Магомедов, генеральный директор ООО «Дагестан Стекло Тара».